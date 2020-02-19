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19 лютого 2020, середа, 19:13 4
Азія 2020-02-19T19:19:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус в питаннях і відповідях. Як передається і як не переплутати з грипом

Коронавірус в питаннях і відповідях. Як передається і як не переплутати з грипом

Кира Молчанова
ВОЗ, коронавірус в Китаї, Коронавірус, Розповсюдження вірусу
Коронавірус. Фото: Pixabay
Коронавірус. Фото: Pixabay

Сьогодні коронавірус знайшли у 75282 людей. 2012 випадків виявилися смертельними, і їх кількість зростає. Уряд України прийняв рішення евакуювати 48 українців і 29 громадян інших країн з епіцентру захворювання. А поки  фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я розповіли, як поширюється хвороба і яких заходів безпеки варто вжити.

Що таке коронавірус?

Коронавірус — це не один, а ціле сімейство вірусів, якими можуть заразитися люди і тварини. Через віруси можна захворіти як на звичайну застуду, так і на тяжкий гострий респіраторний синдром зі смертельним результатом.

Що таке новий коронавірус?

Новий коронавірус — це новий штам коронавірусу, який раніше не виявлявляли у людей. Про нього заговорили в кінці 2019 року і дали відповідну назву — 2019 nCoV. Епіцентром спалаху стало китайське місто Ухань. Вірус, який шириться планетою — це не той же самий, який викликав атипову пневмонію. Швидше його можна назвати "родичом" важкого гострого респіраторного синдрому, але це не один і той же вірус.

2019 nCoV може викликати нежить, біль у горлі, кашель і підвищення температури. У деяких людей хвороба може стати більш важкою і привести до пневмонії і утрудненого дихання. Летальні випадки рідкі. У групі ризику захворіти на коронавірус знаходяться люди похилого віку, а також особи, у яких вже є певні патології (наприклад, діабет, серцево-судинні захворювання).

Карта распространения коронавируса в мире. Скриншот gisanddata.maps.arcgis.comКарта поширення коронавирусу в світі. Скріншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Чи може людина заразитися 2019 nСoV від тварини?

Випадки зараження коронавірусами людини від тварин спостерігалися задовго до 2019 року. Однак яка саме тварина стало причиною захворювання зараз — вчені поки не знають. Вважається, що перші випадки інфікування в Китаї сталися від тваринного джерела з ринку торгівлі живими тваринами. Тому, щоб не заразитися потрібно не вживати в їжу сирі або напівсирі продукти тваринного походження. А ось випадків зараження домашніх тварин (котів та собак) або поширення ними вірусу вчені поки не виявили.

Чи може 20190-nCoV передаватися від людини до людини?

Так, 2019 nCoV є збудником респіраторного захворювання і може передаватися від людини до людини, зазвичай при тісному контакті з інфікованим пацієнтом, наприклад в домашній обстановці або медичному закладі.

Як поширюється вірус?

Новий коронавірус — це респіраторний вірус. Він поширюється при кашлі або чханні, через краплі слини або виділень з носа. Тому при чханні важливо прикривати рот і ніс згином ліктя або серветкою, яку потім варто обов'язково викинути. Руки потрібно мити з милом або протирати спиртовмісними засобами.

На поверхнях вірус може жити тільки кілька годин. Поза організмом вірус можна вбити, просто протерши поверхню дезинфікуючим засобом.

Де саме в світі зафіксовано випадки захворювання, можна відстежувати за допомогою онлайн-карти.

У чому різниця між захворюванням, викликаним інфекцією 2019 nCoV, грипом та застудою?

2019 nCoV грип і застуда мають кілька загальних симптомів, хоча хвороби викликають різні віруси. Це підвищення температури, кашель і нежить. Щоб визначити, чим заражена людина, можна тільки за допомогою лабораторних досліджень.

ВООЗ, як і завжди, рекомендує якомога швидше звертатися за медичною допомогою при наявності кашлю, підвищеної температури і утрудненого дихання. Якщо протягом 14 днів до настання симптомів хворий здійснював поїздки або тісно контактував з особою, у якої спостерігаються симптоми респіраторного захворювання, про це слід повідомити медичного фахівця.

Скільки триває інкубаційний період?

Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Медики вважають, що інкубаційний період у китайського коронавирусу становить від 1 до 12,5 днів, а в середньому 5-6 днів. За особами, які могли захворіти, варто спостерігати не менше 14 днів, щоб переконатися, чи не хворі вони.

Чи можна заразитися 2019 nCoV від людини, у якої не спостерігається ніяких симптомів?

Фахівці поки не визначилися з відповіддю. Є інформація, що заразитися можна від людини, у якої немає видимих ​​симптомів, але вона хвора. Однак більшість випадків зараження походять від людей, у яких є явні симптоми.

Як повідомляли Українські Новини, влада Ірану підтвердила два випадки нового коронавирусу Covid-19.

Одеська ОДА погодила з медиками план дій, якщо в область прибудуть пацієнти з ознаками хвороби. Там готові прийняти хворих.

У Туркменістані повідомляють про нову хвилю ліквідації безпритульних тварин у столиці. Розпорядження знищити собак і кішок отримали співробітники комунальних служб і домоуправлінь, керівництво пояснило необхідність цих заходів, зокрема боротьбою з розповсюдженням вірусу.

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