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  • В Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных
19 февраля 2020, среда, 13:29 55
Азия 2020-02-19T13:52:49+02:00
Українські Новини
В Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных

В Туркменистане из-за коронавируса массово убивают бездомных животных

Надежда Комендантова
Коронавирус, Туркменистан, Бездомные животные, Эпидемия коронавируса
Беспризорные собаки в Ашхабаде. Фото: Радио. Азатлык
Беспризорные собаки в Ашхабаде. Фото: Радио. Азатлык

В Туркменистане сообщают о новой волне ликвидации беспризорных животных в столице. Распоряжение уничтожить собак и кошек получили сотрудники коммунальных служб и домоуправлений, руководство объяснило необходимость этих мер, в частности борьбой с распространением коронавируса.

В частности, 11 февраля во вторник на планерке в хякимлике Багтыярлыкского этрапа представителям домоуправлений, различных коммунальных служб этрапа объявили, что "есть приказ уничтожить" всех оставшихся уличных, а также домашних кошек, так как "они являются разносчиками каронавируса", - сообщает Радио. Азатлык в Ашхабаде.

Издание пишет, что отлов кошек и собак в Ашхабаде осуществляют сотрудники городских коммунальных служб, домоуправлений, а также специальные службы, курсирующие по городу на спецтранспорте. Наряду с отловом, животные подвергаются уничтожению в том числе отравой, которую разбрасывают дворники и сотрудники коммунальных служб.

Кроме того, по словам зоозащитников из Ашхабада, в настоящее время отлов животных в Ашхабаде превратился для некоторых в источник для наживы.

"Продолжает процветать кровавый бизнес. Породистых кошек и собак, украденных живодерами и работниками коммуналки у хозяев, работники и сами живодеры предлагают выкупить зоозащитникам. И ставки выкупа постоянно растут от 50 до 150 манат за особь. Налажена продажа только завезенных, еще упитанных собак, как правило, алабаев, на мясо и жир, отсидевшим уголовникам, массово зараженным в тюрьмах туберкулезом", - сообщил зоозащитник из Ашхабада, беседовавший с изданием на условиях анонимности.

Зоозащитник утверждает, что на фоне бедности и безработицы в стране бизнес на животных стал доходным не только для работников, осуществляющих отлов, но и ветеринарной службы и сотрудников аэропорта.

Напомним, в Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса.

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