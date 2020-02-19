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  • Це була абсолютно правильна ціна, - Дубілет про підготовку звіту Кабміну за 84 тис. гривень
19 лютого 2020, середа, 17:27 5
Політика 2020-02-19T18:47:33+02:00
Українські Новини
Це була абсолютно правильна ціна, - Дубілет про підготовку звіту Кабміну за 84 тис. гривень

Це була абсолютно правильна ціна, - Дубілет про підготовку звіту Кабміну за 84 тис. гривень

Ярина Вацяк
Дмитро Дубілет. Фото: facebook.com/dubilet
Дмитро Дубілет. Фото: facebook.com/dubilet

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявив, що ціна, яку Кабмін витратив на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік в 84 тис. гривень, правильна і ринкова.

Про це він сказав на засіданні комітету Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики, під час презентації звіту Кабміну, відповідаючи на питання про витрачену урядом суму на підготовку презентації звіту, передають Українські Новини.

"Та сума, яка фігурує в ЗМІ, це та сума, яка була витрачена для залучення консультантів, дизайнерів для того, щоб правильно оформити цей звіт... Це більш ефективно, ніж мати in-house в нашому штаті людей, які могли б готувати ту інфографіку, ту інформацію. Ми вирішили підготувати для того, щоб правильно комунікувати інформацію щодо звіту депутатам і громадськості в цілому. Це стосується презентації, веб-сайту, який ми запустили, роз'яснень... Але я повторюся, якщо б це був мій бізнес і мої власні гроші, я б цю інвестицію зробив, тому що це була абсолютно ринкова, правильна, нормальна ціна", - сказав Дубілет.

Також міністр наголосив, що для заспокоєння подивився на витрати на схожі роботи попередніх урядів, зазначивши, що бюджети були набагато більші.

Як повідомляли Українські Новини, директор фірми Magonova & Partners Анастасія Магонова заявила, звіт Кабінету міністрів компанія готувала цілодобово.

Станом на початок лютого, уряд Олексія Гончарука не виконав майже половину завдань президента Володимира Зеленського, а Верховній Раді не виключають відставку уряду.
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