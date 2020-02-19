Гривня зросла в ціні: офіційний курс валют на середу

У той час як г ривня на міжбанку подешевшала,

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 лютого, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,8567 1 долар США 24,4431 1 швейцарський франк 24,8886 10 ієн 2,2271 10 російських рублів 3,8327 1 євро 26,4291

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 у порівнянні з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

Також у вівторок, 18 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 17 лютого, впав на 1 копійку.