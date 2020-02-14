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14 февраля 2020, пятница, 13:19 38
Финансы 2020-02-14T13:23:23+02:00
Українські Новини
Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс в обменниках радует
Курс в обменниках радует

С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,89 коп. до 24,2940 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 36,62 коп. до 26,3032 UAH/EUR, курс продажи понизился на 45,15 коп. до 26,7289 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 31 января по 7 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 37,93 коп. до 24,6663 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,80 коп. до 24,3629 UAH/USD после трехнедельного роста.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 14 февраля

24,2940

24,5532

26,3032

26,7289

3,4800

3,9300

По сравнению с 7 февраля

-0,0689

-0,1131

-0,3662

-0,4515

0,0100

-0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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