Вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,89 коп. до 24,2940 UAH/USD вторую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 36,62 коп. до 26,3032 UAH/EUR, курс продажи понизился на 45,15 коп. до 26,7289 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 31 января по 7 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 37,93 коп. до 24,6663 UAH/USD, курс покупки понизился на 36,80 коп. до 24,3629 UAH/USD после трехнедельного роста.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 14 февраля 24,2940 24,5532 26,3032 26,7289 3,4800 3,9300 По сравнению с 7 февраля -0,0689 -0,1131 -0,3662 -0,4515 0,0100 -0,0400

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.