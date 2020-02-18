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18 февраля 2020, вторник, 11:44 8
Финансы 2020-02-18T11:45:01+02:00
Українські Новини
Рубль подешевел: курс российской нацвалюты во вторник

Рубль подешевел: курс российской нацвалюты во вторник

Надежда Комендантова
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Рубль. Today
Рубль. Today

Во вторник, 18 февраля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в понедельник, 17 февраля, упал на 1 копейку и составляет 3,47 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи упал на 2 копейки и составляет 3,92 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева 18 февраля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,47 3,92
Максимальный 3,80 5,00
Минимальный 2,50 3,80

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 февраля, на 0,14 коп. до 24,4456 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 6 коп. в пятницу снизился на 2 коп. до 24,47 UAH/USD.

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 17 февраля на 4,96 коп. до 24,5190 UAH/USD, курс покупки понизился на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

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