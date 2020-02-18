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18 лютого 2020, вівторок, 18:16 9
Фінанси 2020-02-18T18:30:02+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку подешевшала

Гривня на міжбанку подешевшала

Ярина Вацяк
Курс валют, Міжбанк, курс долара, курс гривні

На міжбанківському валютному ринку курс гривні у вівторок знизився на 3 коп. до 24,45 UAH/USD після зміцнення курсу в понеділок на 5 коп

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,38-24,41 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,44-24,47 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,43-24,46 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 2,99% з 23,74 UAH/USD до 24,45 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, відповідного середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 лютого, на 0,57 коп. до 24,4435 UAH/USD.

у вівторок курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 17 лютого на коп. до 4,96 24,5190 UAH/USD, курс купівлі знизився на 6,64 коп. до 24,2384 UAH/USD.

Тим часом другий тиждень поспіль долар в обмінниках дешевшає. З 7 по 14 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.

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