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17 февраля 2020, понедельник, 17:42 38
Экономика 2020-02-17T17:42:33+02:00
Українські Новини
Курс гривны на межбанке укрепился в понедельник

Курс гривны на межбанке укрепился в понедельник

Валерия Драгомирова
Межбанковский валютный рынок, Курс гривны, курс гривны к доллару, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 2 коп. в понедельник укрепился на 5 коп. до 24,42 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,46-24,49 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,43-24,45 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,40-24,43 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,86% с 23,74 UAH/USD до 24,42 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,86 коп. до 26,7203 UAH/EUR.

Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет

С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD. 

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