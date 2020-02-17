Курс гривны на межбанке укрепился в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 2 коп. в понедельник укрепился на 5 коп. до 24,42 UAH\/USD.Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,46-24,49 UAH\/USD, затем котировки снизились до 24,43-24,45 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,40-24,43 UAH\/USD.С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,86% с 23,74 UAH\/USD до 24,42 UAH\/USD.Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH\/USD до 23,74 UAH\/USD.В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 1,93 коп. до 24,5725 UAH\/USD.Средний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 26,3047 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 0,86 коп. до 26,7203 UAH\/EUR.Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет. С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH\/USD.