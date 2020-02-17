Курс гривны на межбанке укрепился в понедельник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в пятницу на 2 коп. в понедельник укрепился на 5 коп. до 24,42 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.



По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,46-24,49 UAH/USD, затем котировки снизились до 24,43-24,45 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,40-24,43 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 2,86% с 23,74 UAH/USD до 24,42 UAH/USD.



Как сообщали Українські Новини, в 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 1,93 коп. до 24,5725 UAH/USD.



Средний курс покупки евро повысился на 0,15 коп. до 26,3047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,86 коп. до 26,7203 UAH/EUR.



Тем временем вторую неделю подряд доллар в обменниках дешевеет.



С 7 по 14 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 11,31 коп. до 24,5532 UAH/USD.