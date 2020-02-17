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17 лютого 2020, понеділок, 13:25 3
Верховна Рада і партії 2020-02-17T13:29:26+02:00
Українські Новини
"Слуга народу" хоче посилити відповідальність за образи військових після того як радник Порошенко обізвав їх "

"Слуга народу" хоче посилити відповідальність за образи військових після того як радник Порошенко обізвав їх "виродками"

Таня Войтюк
Слуга народу, Верховна Рада, Олександр Корнієнко, Юрій Бірюков
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Через ситуацію, коли екс-радник Порошенко Бірюков назвав українських військових виродками, фракція "Слуга народу" у Верховній Раді виступила за посилення відповідальності за образу військовослужбовців.

Про це перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко повідомив на погоджувальному засіданні парламенту, передають Українські Новини.

"Ми вважаємо, і у нас є така пропозиція до обговорення, - посилити відповідальність за образу і наклеп в бік військовослужбовців. Тобто, винести це окремим пунктом", - сказав він.

Корнієнко зауважив, що в чинному законодавстві існує відповідальність за образу військових, однак політсила виступає за її посилення. При цьому політик не уточнив, коли буде поданий відповідний законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, 15 лютого Олександр Корнієнко назвав центризм ідеологією "Слуги народу".

Крім цього фракція "Слуга народу" ввела членські внески на засіданні 15 лютого.

Тим часом "Слуга народу" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Також партія затвердила вища рада партії, в якому буде складатися 8 чоловік.

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