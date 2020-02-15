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15 февраля 2020, суббота, 13:30 107
Верховная Рада и партии 2020-02-15T13:31:48+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек

"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек

Анна Рудык
Съезд партии, Верховная Рада, Евгения Кравчук, Слуга народа
"Слуга народа". Скриншот: YouTube/ LB official channel

Партия "Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек. Соответствующее решение было принято на съезде партии, передают Українськi Новини.

Лидер партии, первый заместитель председателя фракции Верховной Рады Александр Корниенко представлял на съезде список кандидатов в высший совет партии.

Политик предлагал назначить членами совета депутатов Рады от "Слуги народа" Артема Культенко (ответственный за развитие регионов), Александра Качуру (ответственный за партийное строительство), Анатолия Остапенка (ответственный за юридическую подготовку к местным выборам), Ольгу Коваль (займется образованием депутатов), Евгению Кравчук (коммуникация с общественностью), Романа Грищука (единственный депутат, избранный на одномандатом избирательному округе, ответственный за диалог с общинами), Вадима Галайчука (международная коммуникация), а также Сергея Кастрийчука (не является депутатом Рады, на выборах занимался региональным развитием и отбором кандидатов, будет ответственным за реестр и учет членов партии).

Партия поддержала представления Корниенко и утвердил совет в составе 8 человек.

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук добавила, что 17-23 февраля выйдет первый выпуск газеты партии, а в сентябре планируется запустить интернет-телевидение "Слуги народа".

Как сообщали Українські Новини, тем временем Зеленский выступает на Мюнхенской конференции.

Ранее "Слуга народа" провела собрание фракции при участии Зеленского.

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"Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек
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