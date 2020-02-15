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15 февраля 2020, суббота, 17:12 1509
Верховная Рада и партии 2020-02-15T17:12:01+02:00
Українські Новини
В "Слуге народа" определились с идеологией

В "Слуге народа" определились с идеологией

Таня Войтюк
Слуга народа, Съезд партии, Корниенко, Александр Корниенко
Александр Корниенко
Александр Корниенко

Лидер партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции партии в Верховной Раде Александр Корниенко назвал центризм идеологией "Слуги народа".

Об этом он сообщил на съезде партии, передают Українськi Новини.

"Мы можем стать той партией, которая будет свободной от идеологических предрассудков прошлого. Если говорить о про какие-то дефиниции, то это центризм. Мы центристы, но это не тот центризм, к которому мы привыкли на протяжении независимой истории Украины", - сказал Корниенко.

Политик отметил, что центризм партии будет отрицать радикализм и крайности, но будет использовать разные подходы в разных вопросах.

Лидер "Слуги народа" допускает закрепление своей идеологии в уставе политсилы.

"Мы - либертарианцы, когда мы открываем рынки. Земли, спирта, янтаря, игрового бизнеса. Делаем их прозрачными, легальными и честными, с одинаковыми правилами для всех. И при этом мы - государственники, когда мы требуем налоговой дисциплины, когда мы ликвидируем коррумпированные схемы, монополии и боремся за следование законам одинаково всеми бизнесменами", - привел пример депутат.

Задачами партии Корниенко указал установления мира в стране, прозрачных правил для всех и народовластия.

"В широком смысле мы говорим про общественный мир и согласие, про преодоление расколов: "Восток - Запад", "наши - не наши", "русскоязычные - украиноязычные", к преодолению раскола на "ватников" и "вышиватников", - подчеркнул лидер "Слуги народа".

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" ввела членские взносы на заседании 15 февраля.

Тем временем "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

Также партия утвердила высший совет партии из 8 человек.

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