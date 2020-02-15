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15 февраля 2020, суббота, 15:49 397
Верховная Рада и партии 2020-02-15T15:50:07+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" ввела членские взносы

"Слуга народа" ввела членские взносы

Таня Войтюк
Слуга народа, Верховная Рада, Александр Корниенко, Партии
Слуга народа. Фото: Facebook/Слуга народа
Слуга народа. Фото: Facebook/Слуга народа

Политическая партия "Слуга народа" изменениями в устав партии ввела членские взносы.

Соответствующее решение принято в рамках третьего этапа внеочередного съезда партии в субботу, передают Українські Новини.

"Мы вводим членские взносы. Мелочь, но у нас в уставе этого не было", - сказал лидер партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

По его словам, также вводится единый электронный реестр членства в партии, а также многоуровневый контроль за вступлением граждан в члены партии с помощью реестров открытых данных.

Кроме этого, создается секретариат партии, который будет заниматься информационно-аналитической, методической, организационно-управленческой деятельностью и ведением учета, и усиливаются права контрольно-ревизионной комиссии партии.

По словам Корниенко, в общем изменения в устав достигают 7 страниц.

Кроме того перед съездом в субботу был открыт образовательных хаб партии в конгрессно-выставочном центре "Парковый"в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

Также партия утвердила высший совет партии из 8 человек.

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