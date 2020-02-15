"Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября

Политическая партия "Слуга народа" решила участвовать в местных выборах 25 октября.

Соответствующее решение принято в рамках третьего этапа внеочередного съезда партии в субботу, передают Українські Новини.

"Пятый правомочный съезд партии "Слуга народа" народа решил: партия принимает активное и всеохватывающее участие в местных выборах 25 октября 2020 года с целью продолжения перезагрузки власти и приведения в местную власть нового поколения местных политиков", - сказал лидер партии, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко.

До 1 марта в партии намерены провести аудит и, в случае необходимости, провести перезагрузки и обновление областных структур, до 1 апреля сформировать партийную структуру на уровне городов, районов, посёлков, сел, а до 1 мая разработать и согласовать стратегию участия партии в местных выборах.

Согласно законодательству, для участия в местных выборах созывать съезд партия не обязана.

Как сообщали Українські Новини, "Слуга народа" утвердила высший совет партии из 8 человек.

Тем временем Зеленский выступает на Мюнхенской конференции.