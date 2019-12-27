подписаться на рассылку
23.2 23.7
25.65 26.35
˟
27 декабря 2019, пятница, 14:23 49 Видео
Политика 2019-12-27T14:45:02+02:00
Українські Новини
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане, - СМИ

Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане, - СМИ

Таня Войтюк
Андрей Богдан, Офис Президент, Игорь Коломойский, Коррупционная схема
Андрей Богдан. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода
Андрей Богдан. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, информацию об участии которого в уголовных делах засекретила ГБР, тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским в одном из киевских ресторанов. 

Об этом говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно расследованию, Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

Изначально Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Она продолжалась час. Затем журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

Как сообщали Українські Новини, в августе Андрей Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы". Предметом иска - защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Напомним, Богдан – юрист, адвокат, представляющий в том числе и интересы Коломойского. В 2007-2010 годах работал замминистра юстиции, в 2010-2014 годах работал замминистра министра Кабмина – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.
Больше новостей о: Андрей Богдан Офис Президент Игорь Коломойский Коррупционная схема

Богдан остался без зарплаты в ноябре...
Зеленский перед встречей в "нормандском формате" р...
Приватбанк против Коломойского и Боголюбова: подро...
СБУ пресекла схему международной группировки по по...
Новости
Блогер Шнайдер высмеял расследования журналистов об украинском бизнесе в Крыму 14:51
Эксперты назвали главные требования к закону об игорном бизнесе 14:46
Кабмин упростил выдачу вида на жительство иностранным бойцам ООС 14:32
Андрей Богдан. Скриншот: YouTube/Радіо Свобода
Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане, - СМИ 14:23 Видео
"Контрабандный" уголь из "Л/ДНР" в Украину почти не заходит, – Марунич 14:12
больше новостей
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Главы фракций Рады рассказали, какие блюда любят в столовой Верховной Рады 16:12
больше новостей
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok