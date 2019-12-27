Богдан тайно встретился с Коломойским в киевском ресторане, - СМИ

Глава Офиса Президента Андрей Богдан, информацию об участии которого в уголовных делах засекретила ГБР,

Об этом говорится в расследовании журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях".

Согласно расследованию, Богдан и Коломойский вместе с соратниками и бизнес-партнерами виделись в ресторане пятизвездочного отеля в самом центре Киева.

Изначально Богдана замечают в ресторане, где он проводил встречу с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Она продолжалась час. Затем журналисты заметили машину Богдана у пятизвездочного отеля Premier Palace, туда же приехали Коломойский и его бизнес-партнер и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. И говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

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Как сообщали Українські Новини, в августе Андрей Богдан подал иск на журналистов программы "Схемы". Предметом иска - защита чести, достоинства, деловой репутации и опровержение недостоверной информации.

Напомним, Богдан – юрист, адвокат, представляющий в том числе и интересы Коломойского. В 2007-2010 годах работал замминистра юстиции, в 2010-2014 годах работал замминистра министра Кабмина – правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.