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  • Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой,– СМИ
31 января 2020, пятница, 19:41 231
Общество 2020-01-31T19:43:34+02:00
Українські Новини
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой,– СМИ

Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой,– СМИ

Елизавета Кесельман
Андрей Богдан, Офис президента, Глава Офиса Президента, Анастасия Сличная, Расставание Богдана и Сличной
Анастасия Сличная и Андрей Богдан
Анастасия Сличная и Андрей Богдан

Главу Офиса Президента Андрея Богдана в последнее время стали замечать не в радостном настроении. Как оказалось, причиной депресивного состояния оказался разрыв Богдана со своїй возлюбленной Анастасией Сличной. Об этом передает "Страна.юа".

По источникам ведомства, многие люди, которые после нового года общались с Андреем Богданом, заметили состояние чиновника.

"Он был в какой-то апатии, работал спустя рукава, уходил из Офиса в часа два-три дня. Выглядел очень грустным. Стал избегать посещения публичных мероприятий", - сказал журналистам один из его знакомых.

Такое настроение главы ОП многие объясняли политическими проблемами. Мол, не заладились у Андрея отношения с Владимиром Зеленским и его окружением. И даже говорили о скорой отставке Богдана.

В тоже время, у плохого настроения руководителя Офиса Президента могло быть и совсем не политическое объяснение. Ведь как раз в это время он расстался со своей девушкой - совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Источники из близкого окружения главы ОП, говорят, что "Анастасия уехала из его дома в Конча-Заспе. Их отношения на паузе. Из-за этого Андрей некоторое время был в подавленном состоянии. Но сейчас уже отошел и вновь включился в работу".

Отмечается также, что 29 декабря Анастасия Сличная отмечала двойной праздник: день рождения и годовщину отношений с Андреем Богданом.

В интервью "Стране" Анастасия рассказывала, что в 2018 году Богдан пришел ее поздравить и с того момента между ними завязались отношения:

 "С Андреем мы знакомы давно, нас связывала общая компания. Мы часто пересекались на совместных мероприятиях, вечеринках и ужинах. Андрей очень умный, порядочный, целеустремленный мужчина, я разделяю его жизненные принципы и ценности, кстати, он обладает уникальным чувством юмора. Более близко общаться мы начали в конце прошлого года. Андрей пришел ко мне на день рождения и украл мое сердце" – рассказала Сличная.

Как сообщали Українські Новини, Глава Офиса Президента Богдан впервые с начала года появился на публике в Одессе. 

Также Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

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