Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком

Председатель Офиса Президента Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране из-за ссоры с внештатным советником Президента Андреем Ермаком.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Согласно данным, отсутствие Богдана 19 января в "Борисполе" стало следствием конфликта с Ермаком.

Якобы, глава ОПУ, согласовывая детали мероприятия, разместил внештатного советника президента во второй ряд – за спинами спикера, президента и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Но Ермак, который отвечал за решение "иранского кризиса", и который приложил немало усилий для того, чтобы погибшие вернулись домой, считал, что Богдан поступает несправедливо, о чем и заявил Президенту.

Зеленский в свою очередь вступился за своего помощника, а глава ОПУ на это якобы сказал: "Тогда не приду я", и таки не пришел.

Как сообщали Українські Новини, єта мелкая ссора была не единственной. Различными были позиции Богдана и Ермака относительно заявления об отставке Алексея Гончарука.

Руководитель Офиса Президента сразу был против увольнения Гончарука. В то же время Ермак не поддержал открыто отставку премьера, но, как говорят, заставил Зеленского хотя бы оценить такую ​​возможность.