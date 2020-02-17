Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис

У той час як перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року, у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягло 1 770 осіб.

Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я КНР.

Інформація надходить з офіційного сайту Національної комісії охорони здоров'я. Згідно з даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу. За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана через те, що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом від людини до людини.

Нагадаємо, у Китаї хочуть ввести смертну кару за приховування симптомів коронавірусу.