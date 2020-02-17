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  • Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
17 лютого 2020, понеділок, 08:25 146
Азія 2020-02-18T00:00:12+02:00
Українські Новини
Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис

Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Спалах коронавірусу, Захворювання на коронавірус, Смерть від коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як перша вакцина від коронавірусу з'явиться приблизно через півтора року, у Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 досягло 1 770 осіб.

Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни і охорони здоров'я КНР.

Інформація надходить з офіційного сайту Національної комісії охорони здоров'я. Згідно з даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 70 548 осіб. З них зараз хворіють 57 934 людини, у важкому стані - 10 644 чоловік.

За останню добу в Китаї померло 105 осіб і виявлено 1,5 тисячі нових випадків захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, в Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу.

Крім того, ВООЗ дала офіційну назву новому коронавирусу. За словами голови ВООЗ, ця назва була обрана через те, що її легко вимовити, а також тому, що вона не дискримінує жодну країну чи народ.

Тим часом у Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом від людини до людини.

Нагадаємо, у Китаї хочуть ввести смертну кару за приховування симптомів коронавірусу.

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