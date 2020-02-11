ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила официальное название новому коронавирусу, который уже унес жизни более тысячи человек - Covid-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает "DW" со ссылкой на AFP. Сообщается, что это название заменит известную до этого временную 2019-nCoV. В новой аббревиатуре "со" означает "корона", "vi" - "вирус", "d" - "заболевания" (от английского disease), а 19 - 2019, когда были зафиксированы первые случаи заболевания. По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ. 🚨 BREAKING 🚨"We now have a name for the #2019nCoV disease: COVID-19. I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com\/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020 Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом. Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года. Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.