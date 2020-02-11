подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу
11 февраля 2020, вторник, 23:15 327
Мир 2020-02-11T23:15:02+02:00
Українські Новини
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Валерия Драгомирова
ВОЗ, Официальное название, Covid-19, Коронавирус
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила официальное название новому коронавирусу, который уже унес жизни более тысячи человек - Covid-19. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает "DW" со ссылкой на AFP.

Сообщается, что это название заменит известную до этого временную 2019-nCoV. 

В новой аббревиатуре "со" означает "корона", "vi" - "вирус", "d" - "заболевания" (от английского disease), а 19 - 2019, когда были зафиксированы первые случаи заболевания.

По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.


Как сообщали Українські Новини, в Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом.

Тем временем первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

Больше новостей о: ВОЗ Официальное название Covid-19 Коронавирус

Под видом борьбы с нелегальными казино власть заблокировала 8 новостных сайтов
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Новости
ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу 23:15
ГБР просит разрешить принудительно привести Порошенко на допрос, - Портнов 22:18
Испытание ракеты
В Минобороны заявили о планах закупить новейшие ракетные системы "Нептун" в этом году 21:55
Мощный шторм "Ciara" забрал уже 8 жизней в Европе 21:45
Трамвай №18. Фото:
В Киеве могут встать трамваи и троллейбусы - зарплат водителей не хватает на еду 21:28
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok