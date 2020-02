ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу

Сообщается, что это название заменит известную до этого временную 2019-nCoV.

В новой аббревиатуре "со" означает "корона", "vi" - "вирус", "d" - "заболевания" (от английского disease), а 19 - 2019, когда были зафиксированы первые случаи заболевания.



По словам главы ВОЗ, это название было выбрано, потому что его легко произнести, а также потому, что оно не дискриминирует ни одну страну или народ.

COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk