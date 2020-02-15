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  • В Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
15 февраля 2020, суббота, 19:25 20
Азия 2020-02-15T19:27:04+02:00
Українські Новини
В Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Инфекция
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Китае, помимо того, что коронавирусом заразились уже 1,7 тыс. медработников, могут казнить за намеренное сокрытие симптомов COVID-19 или искажение информации о состоянии больного.

Об этом говорится в опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда, передает DW.

Сообщается, что утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

Кроме того, Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах. Также все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней, а те, кто откажутся от карантина, будут наказаны.

Как сообщали Україньскі Новини, в Северной Корее по-своему борются с коронавирусом: чиновника расстреляли за нарушение карантина.

Также ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.

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