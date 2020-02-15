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15 февраля 2020, суббота, 21:15 43
Мир 2020-02-15T21:15:01+02:00
Українські Новини
В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Европе зафиксировали первую смерть от коронавируса

Валерия Драгомирова
Китай, Европа, Франция, Коронавирус
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В то время как в Китае хотят ввести смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса, турист из Китая умер от коронавируса во Франции. Это первая смерть от этой болезни за пределами Азии.

Об этом сообщила министр здравоохранения Франции Агнес Бузин, сообщает "BBC Украина".

За минувшие сутки вирус подхватили 2641 человек. Всего в Китае более 66 000 больных, еще 500 в мире. Умерли от вируса более 1500 человек.

Во Франции умер 80-летний мужчина, приехавший из провинции Хубэй. Этот регион стал эпицентром распространения вируса.

Он прибыл во Францию ​​еще 16 января. Его поместили в госпиталь под карантин 25 января.

До этого от коронавируса за пределами Китая умерли три человека - в Гонконге, на Филиппинах и в Японии.

В конце января Франция стала первой европейской страной, где появились больные на коронавирус. Там зафиксировали 11 подтвержденных случаев вируса Covid-19. Шесть человек все еще остаются в больнице.

Человек, который умер, имел инфекцию легких. Его дочь все еще остается в госпитале, но она выздоравливает.

Остальные пятеро - это британцы, которые подхватили вирус на лыжном курорте Ле-Контамина-Монжуа во французских Альпах.

Как сообщали Українські Новини, ученые заявили, что внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания.

Тем временем в Китае назвали главный способ заражения коронавирусом.

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