В Китае назвали главный способ заражения коронавирусом

Чаще всего инфицирование коронавирусом происходит воздушно-капельным путем. Об этом сообщает Beijing News.

Представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР заявил на пресс-конференции, что наибольшее количество случаев инфицирования коронавирусом происходит воздушно-капельным путем.

"Выделение вируса из испражнений больных не означает изменения основного пути распространения инфекции. Она, как и раньше, чаще всего распространяется через дыхательные пути или непосредственный контакт", - сказал представитель ведомства.

Также он прокомментировал публикацию Медицинского университета Гуанчжоу о том, что продукты жизнедеятельности больных могут содержать в себе коронавирус, что приводит к тому, что канализация и вентиляция жилых домов и больниц могут быть опасными для здоровых людей.

Согласно последним данным, в мире резко возросло число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие цифры объясняются новым методом диагностики заболевания, который используют в Китае.

ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.

Тем временем украинцы не могут покинуть зараженный Ухань и эвакуироваться обратно в Украину.