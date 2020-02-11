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11 февраля 2020, вторник, 17:59 136
Мир 2020-02-11T18:00:02+02:00
Українські Новини
Первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года

Первая вакцина от коронавируса появится приблизительно через полтора года

Таня Войтюк
Коронавирус, Вакцина, Коронавирус в Китае, ВОЗ
Вакцина от коронавируса. фото: freepik
Вакцина от коронавируса. фото: freepik

В связи с тем, что коронавирус стремительно распространяется по миру, а вакцину против него только начали тестировать на животных, первое лекарство против COVID-19 (официальное название коронавируса из Китая) может быть готово через 18 месяцев.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает пресс-служба организации, которая вела трансляцию его выступления.

Отметим, число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось за сутки на 108. В общей сложности умерли 1016 местных жителя, 3996 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Число случаев заражения в Китае достигло 42638.

Как сообщали Українські Новини, в Китае назвали предположительную причину вспышки коронавируса.

Тем временем первые тесты для выявления коронавируса прибыли в Украину.

Также эпидемиологи сообщили, что коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли.

Помимо этого ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом. 


Ранее в Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус. 

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