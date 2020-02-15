Зеленський готовий прийняти Трампа в Україні швидше, ніж той його в США

Президент Володимир Зеленський переконаний, що його офіційний візит до США відбудеться, проте готовий швидше прийняти Президента США Дональда Трампа в Україні.

Про це він повідомив, відповідаючи на запитання після свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки в Німеччині, передають Українські Новини.

"Я впевнений, що візит відбудеться. Просто ви дуже далеко від нас. Я говорив, що ми хотіли б, щоб мій візит в Америку був чимось особистим для двох країн, з якимось дуже важливим результатом для обох країн, з чимось дуже вигідним для обох країн. Після всієї цієї "Санта-Барбари" з імпічментом я хочу приїхати і почати наші відносини з чистого аркуша, щоб ми підписали якісь контракти, домовилися про стратегічні, інвестиційні речі. Давайте підготуємо пакет цих документів. Тому зараз м'яч на стороні Президента США. Але ми завжди раді бачити всіх в Україні, тому я готовий запросити і запрошую Президента Трампа до Києва. Я готовий його прийняти швидше, ніж він мене", - сказав він.

Зеленський також додав, що дуже хотів би змінити імідж України як корумпованої країни.

"На моїй попередній роботі, коли я був продюсером, сценаристом і актором, я хотів отримати Оскар і бути дуже популярним в США. Зараз я дуже популярний в США. Я не хотів, щоб це трапилось таким чином. Але, якщо це допоможе Україні, то я готовий до наступної телефонної розмови з паном Трампом", - вкотре прокоментував він зв'язок України зі справою про імпічмент Трампа.

Відповідаючи на питання про його реакцію на затримку військової допомоги Зеленський зазначив, що збереження хороших двосторонніх відносин і ця допомога були дуже потрібні Україні тактично, тому зізнався, що "іноді відповідає не так як хочеться, а так як потрібно Україні".

Він додав, що в результаті на даний момент допомога не блокується і сьогодні є кілька програм військової допомоги США Україні на суму близько 700 млн доларів.

Коментуючи слова Державного секретаря США Майка Помпео про те, що американців не хвилює Україна, Зеленський підкреслив, що "питання не в словах, оскільки іноді вони бувають неоднозначними і образливими, а в кроках".

Він пояснив, що зв'язки США та України - це не тільки розмови про війну, а також безліч економічних контрактів, тому в цілому між країнами хороші стосунки.

Відповідаючи на питання про те, чи вдалося Україні стати самостійним гравцем, а не пішаком в чиїйсь шаховій грі, як того хотів Зеленський, він сказав, що якщо стільки запитань поспіль задається виключно з теми зв'язку з імпічментом, то значить "Україна - вже гравець".

"Ми завжди говорили про напрвленість України до ЄС і НАТО. До президентства, і це знають наші партнери, я внутрішньо, як громадянин, завжди ображався на це. Україна не може весь час говорити, що хоче і бачить себе в тому чи іншому союзі, кричати про це, а у відповідь чути тільки слова. Як звичайна людина я не розумів, навіщо ми про це говоримо постійно, а результату немає. Адже я людина результату. Наше головне завдання - щоб наша армія була "натівських" стандартів, потужною. Мій внутрішній напрямок - щоб Україна була сильною країною, яку дуже хочуть бачити в тому чи іншому союзі. Ось яким гравцем ми себе бачимо. Якого чекають, а не який стоїть за дверима і стукає, а його весь час просять зачекати", - додав він.

Як повідомляли Українськi Новини, 1 червня 2019 року стало відомо, що Трамп запросив Зеленського в США з офіційним візитом.

Перший раз Президенти особисто зустрілися на Генасамблеї ООН. Тоді Зеленський і Трамп обмінялися жартами.

Водночас у вересні 2019 США почали процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови ще в липні з метою отримання політичної вигоди - розслідування Україною справи проти сина його суперника на майбутніх президентських виборах Джо Байдена.

Проте в лютому 2020 з'ясувалося, що імпічменту не буде - Сенат виправдав Трампа за всіма статтями обвинувачення.