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31 січня 2020, пʼятниця, 13:13 34
Президент 2020-01-31T14:00:03+02:00
Українські Новини
Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США

Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США

Надежда Комендантова
Майк Помпео, Володимир Зеленський, Дональд Трамп, офіційний візит, Україна-США
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
Майк Помпео і Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Українська і американська сторони вважають, що офіційний візит Президента України Володимира Зеленського в США повинен проходити після досягнення значного прогресу в переговорах про посилення торгово-економічних відносин, щоб бути предметним.

Про це повідомили Зеленський і державний секретар США Майк Помпео на спільному брифінгу в Києві, передають Українські Новини.

"Зацікавлений я відвідати з офіційним візитом Білий Дім у Вашингтоні? Чесно кажучи, я вважаю, що це правильно для обох країн, для відносин між нашими країнами, і дуже правильно для статусу України", - сказав Зеленський.

У той же час він підкреслив, що, отримуючи безліч запрошень, завжди задається питанням, що може принести відповідний візит в практичному плані.

За його словами, це питання також ключовою для можливого візиту в США.

"Що ми будемо там робити? Що можемо там узгодити? Що можемо привезти для нашої країни? Про що будемо говорити, щоб кожне слово було не просто словом політичного мандрівника, як це було багато років у нашій країні і відбувається в інших країнах. Якщо ми можемо про щось домовитися, що вигідно обом країнам, якщо у нас є важливий предмет розмови, про який ми можемо домовитися і підписати, то я готовий їхати завтра", - сказав він.

Помпео також зазначив, що візит повинен пройти після значного прогресу в економічних відносинах між країнами.

"Не було жодних умов, щоб Президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона. Просто нам необхідно знайти час та можливості для зустрічі. Ми хочемо переконатися, що це станеться в той час, коли між нашими країнами буде показаний значний прогрес. У наших країн багато роботи, і наші команди обговорюють всі ці можливості. Ми бачимо економічні можливості для американських підприємств. А Президента Зеленського ми завжди вітаємо у Вашингтоні, і ми впевнені, що така зустріч відбудеться", - сказав він.

При цьому Помпео висловив упевненість у тому, що візит Зеленського в США для зустрічі з Трампом відбудеться.

"Я впевнений, що у відповідний час будуть призначені відповідні зустрічі на найвищому рівні. Треба менше говорити і більше концентруватися на тому, що ми робимо, щоб був результат для американського і українського народів", - сказав він.

Раніше Українські Новини писали, що держсекретар США Майк Помпео прибув з візитом в Україну увечері 30 січня. Очікується, що в рамках візиту Помпео зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Також держсекретар планував зустрітися з головами зовнішньополітичного та оборонного відомств України.

Нагадаємо, Помпео виступив на захист Трампа, розкритикувавши розслідування його імпічменту.

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Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США
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