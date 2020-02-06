Импичмента не будет: Сенат оправдал Трампа

Сенат США проголосовал против обвинений, выдвинутых в отношении президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК.

Таким образом, Трамп стал третьим президентом США, в отношении которого процедура импичмента закончилась оправданием.

В среду, 5 февраля, сенат конгресса США вынес оправдательное решение по делу об импичменте в отношении президента Дональда Трампа. За признание Трампа виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно. Для смещения президента с должности требовалось две трети голосов сенаторов.

Таким образом, сенат не согласился подтверждать обвинения, которые в декабре выдвинули против Дональда Трампа в палате представителей. Президента обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.

Демократы выразили сожаление из-за решения сената, большинство в котором контролируют республиканцы. "Если зло не остановить, оно распространяется, как вирус. Мы позволили токсичному президенту заразить сенат и подчинить себе его действия", — заявил сенатор-демократ Тим Кейн, бывший кандидат на пост вице-президента США.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября 2019 года Палата представителей инициировала процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора. А уже 8 декабря в Конгрессе США назвали юридическое обоснование для импичмента Трампа.