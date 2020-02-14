Романтичний Зеленський і зворушливий Гончарук: вітальні листівки до Дня закоханих

Сьогодні, 14 лютого, по всьому світу відзначають найромантичніше свято - День святого Валентина. В цей день закохані пари вітають одне одного, дарують подарунки і валентинки. Українські Новини зробили дев'ять зворушливих листівок до Дня всіх закоханих з відомими політиками. Вітальна листівка з Володимиром Зеленським Листівка на День святого Валентина з Зеленським Листівка на 14 лютого з Володимиром Зеленським Листівка з Ангелою Меркель і Володимиром Зеленським Листівка з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом Вітальна листівка на День Валентина з Зеленським і Макроном Листівка на День закоханих з Олексієм Гончаруком і Володимиром Зеленським Листівка до Дня святого Валентина з Юлією Мендель і Володимиром Зеленським Листівка до Дня всіх закоханих із Зеленським Як повідомляли Українські Новини, компанія Google випустила романтичний дудл до дня Дню святого Валентина. Також склали добірку романтичних фільмів і пісень до свята всіх закоханих. Раніше повідомлялося про те, як можна зіграти весілля за один день.