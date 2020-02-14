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14 лютого 2020, пʼятниця, 18:30 19
Життя 2020-02-14T19:15:02+02:00
Українські Новини
Романтичний Зеленський і зворушливий Гончарук: вітальні листівки до Дня закоханих

Романтичний Зеленський і зворушливий Гончарук: вітальні листівки до Дня закоханих

Елена Новикова
Володимир Зеленський, Ангела Меркель, Андрій Богдан, Эммануэль Макрон, Олексій Гончарук, Юлія Мендель, Листівки, День Святого Валентина, Вітальні листівки
Вітальна листівка з Днем закоханих
Вітальна листівка з Днем закоханих

Сьогодні, 14 лютого, по всьому світу відзначають найромантичніше свято - День святого Валентина. В цей день закохані пари вітають одне одного, дарують подарунки і валентинки. Українські Новини зробили дев'ять зворушливих листівок до Дня всіх закоханих з відомими політиками.

Вітальна листівка з Володимиром ЗеленськимВітальна листівка з Володимиром Зеленським

Листівка на День святого Валентина з ЗеленськимЛистівка на День святого Валентина з Зеленським

Листівка на 14 лютого з Володимиром ЗеленськимЛистівка на 14 лютого з Володимиром Зеленським

Листівка з Ангелою Меркель і Володимиром ЗеленськимЛистівка з Ангелою Меркель і Володимиром Зеленським

Листівка з Володимиром Зеленським та Андрієм БогданомЛистівка з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом

Вітальна листівка на День Валентина з Зеленським і МакрономВітальна листівка на День Валентина з Зеленським і Макроном

Листівка на День закоханих з Олексієм Гончаруком і Володимиром ЗеленськимЛистівка на День закоханих з Олексієм Гончаруком і Володимиром Зеленським

Листівка до Дня святого Валентина з Юлією Мендель і Володимиром ЗеленськимЛистівка до Дня святого Валентина з Юлією Мендель і Володимиром Зеленським

Листівка до Дня всіх закоханих із ЗеленськимЛистівка до Дня всіх закоханих із Зеленським

Як повідомляли Українські Новини, компанія Google випустила романтичний дудл до дня Дню святого Валентина.

Також склали добірку романтичних фільмів і пісень до свята всіх закоханих.

Раніше повідомлялося про те, як можна зіграти весілля за один день.

 

 

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