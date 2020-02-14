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14 февраля 2020, пятница, 09:48 125
Lifestyle 2020-02-14T11:00:01+02:00
Українські Новини
Google выпустил романтический дудл ко Дню влюбленных

Google выпустил романтический дудл ко Дню влюбленных

Надежда Комендантова
Google-дудл, дудл, День Святого Валентина, День влюбленных
Дудл ко Дню влюбленных. Скриншот
Дудл ко Дню влюбленных. Скриншот

День святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Google отметил ярким дудлом. 

В этот раз авторы дудла выбрали космическую тематику, изобразив инопланетян, открывающих подарки ко Дню всех влюбленных.

"Сегодня, неважно где ты находишься во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии мировых лет от вас, или может они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", - говорится в описании.

Дудл ко Дню влюбленных. СкриншотДудл ко Дню влюбленных. Скриншот

Напомним, Українські Новини собрали подборку романтичных треков, которые помогут создать романтичное настроение и хорошо провести время вместе.

Ранее Українські Новини собрали самые романтичные валентинки к празднику всех влюбленных.

Ранее мы рассказали о том, как сыграть свадьбу за один день, а также об истории возникновения праздника. 

 

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