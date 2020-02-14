Google выпустил романтический дудл ко Дню влюбленных

День святого Валентина, который отмечается ежегодно 14 февраля, Google отметил ярким дудлом.

В этот раз авторы дудла выбрали космическую тематику, изобразив инопланетян, открывающих подарки ко Дню всех влюбленных.

"Сегодня, неважно где ты находишься во Вселенной, любовь витает в воздухе. Независимо от того, находятся ли ваши любимые на расстоянии мировых лет от вас, или может они рядом, мы надеемся, что пространство не помешает им сообщить, что вы с ними счастливы", - говорится в описании.

Дудл ко Дню влюбленных. Скриншот

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