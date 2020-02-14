Не только День святого Валентина: что еще отмечают 14 февраля в Украине и мире

Сегодня, 14 февраля, отмечают День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных, а также Международный день дарения книг (International Book Giving Day). 14 февраля отмечают День святого Валентина Неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. Также неофициально сегодня День, когда происходящее превосходит все ожидания, День всех недоверчивых и подозрительных, а также День и ночь для страстного секса. Болгарии 14 февраля праздник виноградарей - Трифон Зарезан. В Германии в этот день проходит крупнейший Карнавал самбы в Бремене "Bremer Karneval". В этот день почитается память мученика Трифона. О погоде 14 февраля предки судили по небу: если на Трифона небо было усеяно звездами, то ожидали поздней весны. Если выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня предсказывали погоду до конца зимы: "Какой Трифон, таковы и последние дни февраля". Именины отмечают: Агат Агафон Анастасий Василий Гавриил Давид Моисей Николай Петр Семен Тимофей Фелисити Прогноз погоды: По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 14 февраля, в Украине днем -1...-3 градусов, ночью +3...+5 градусов. Почти по всей территории Украины без осадков. Курс валют По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на ... 7,30 коп. и составляет 24,4966 UAH\/USD. Курс гривны к евро на 14 февраля установлен на уровне 26,5872 UAH\/EUR. Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.