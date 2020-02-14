Не только День святого Валентина: что еще отмечают 14 февраля в Украине и мире

Сегодня, 14 февраля, отмечают День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных, а также Международный день дарения книг (International Book Giving Day).

14 февраля отмечают День святого Валентина

Неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. Также неофициально сегодня День, когда происходящее превосходит все ожидания, День всех недоверчивых и подозрительных, а также День и ночь для страстного секса.

Болгарии 14 февраля праздник виноградарей - Трифон Зарезан.

В Германии в этот день проходит крупнейший Карнавал самбы в Бремене "Bremer Karneval".

В этот день почитается память мученика Трифона.

О погоде 14 февраля предки судили по небу: если на Трифона небо было усеяно звездами, то ожидали поздней весны. Если выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня предсказывали погоду до конца зимы: "Какой Трифон, таковы и последние дни февраля".

Именины отмечают:

Агат

Агафон

Анастасий

Василий

Гавриил

Давид

Моисей

Николай

Петр

Семен

Тимофей

Фелисити

Прогноз погоды:

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 14 февраля, в Украине днем -1...-3 градусов, ночью +3...+5 градусов. Почти по всей территории Украины без осадков.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на ... 7,30 коп. и составляет 24,4966 UAH/USD. Курс гривны к евро на 14 февраля установлен на уровне 26,5872 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.