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  • Не только День святого Валентина: что еще отмечают 14 февраля в Украине и мире
14 февраля 2020, пятница, 05:30 88
Lifestyle 2020-02-14T05:30:03+02:00
Українські Новини
Не только День святого Валентина: что еще отмечают 14 февраля в Украине и мире

Не только День святого Валентина: что еще отмечают 14 февраля в Украине и мире

Ярина Вацяк
Прогноз погоды, Курс валют, Праздники, именины, какой сегодня праздник, День Святого Валентина, День дарения книг, какой сегодня день, 14 февраля
14 Февраль. Фото: pixabay.com
14 Февраль. Фото: pixabay.com

Сегодня, 14 февраля, отмечают День святого Валентина (Valentine's Day) или День всех влюбленных, а также Международный день дарения книг (International Book Giving Day).

14 февраля отмечают День святого Валентина14 февраля отмечают День святого Валентина

Неофициальный, но широко отмечаемый в профессиональном мире День компьютерщика. Также неофициально сегодня День, когда происходящее превосходит все ожидания, День всех недоверчивых и подозрительных, а также День и ночь для страстного секса.

Болгарии 14 февраля праздник виноградарей - Трифон Зарезан.

В Германии в этот день проходит крупнейший Карнавал самбы в Бремене "Bremer Karneval".

В этот день почитается память мученика Трифона.

О погоде 14 февраля предки судили по небу: если на Трифона небо было усеяно звездами, то ожидали поздней весны. Если выпадал снег, это расценивали как предупреждение о дождливой весне. Если к концу дня небо покрывалось туманным слоем белых облаков, ожидали в скором времени хорошую погоду. Вообще по погоде этого дня предсказывали погоду до конца зимы: "Какой Трифон, таковы и последние дни февраля".

Именины отмечают:

  • Агат
  • Агафон
  • Анастасий
  • Василий
  • Гавриил
  • Давид
  • Моисей
  • Николай
  • Петр
  • Семен
  • Тимофей
  • Фелисити

Прогноз погоды:

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 14 февраля, в Украине днем -1...-3 градусов, ночью +3...+5 градусов. Почти по всей территории Украины без осадков.

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны до доллара повысился на ... 7,30 коп. и составляет 24,4966 UAH/USD. Курс гривны к евро на 14 февраля установлен на уровне 26,5872 UAH/EUR.

Люди, рожденные в этот день под знаком Водолей. Тем временем, Українські Новини уже опубликовали гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака.

 

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