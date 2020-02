Мелодичный Валентин: составляем плейлист на 14 февраля

"All of Me". John Legend

"Shallow". Lady Gaga, Bradley Cooper

https://www.youtube.com/watch?v=JPJjwHAIny4" frameborder="0" allowfullscreen>

"Versace On The Floor". Bruno Mars

https://www.youtube.com/watch?v=-FyjEnoIgTM" frameborder="0" allowfullscreen>

"Want To Want Me" Jason Derulo

https://www.youtube.com/watch?v=rClUOdS5Zyw" frameborder="0" allowfullscreen>

"Love Me Like You Do". Ellie Goulding

https://www.youtube.com/watch?v=AJtDXIazrMo" frameborder="0" allowfullscreen>

"Give Me Love" Ed Sheeran

https://www.youtube.com/watch?v=FOjdXSrtUxA" frameborder="0" allowfullscreen>

"Love on Top" Beyoncе

https://www.youtube.com/watch?v=Ob7vObnFUJc" frameborder="0" allowfullscreen>

"Hands to Myself" Selena Gomez

https://www.youtube.com/watch?v=FMlcn-_jpWY" frameborder="0" allowfullscreen>

"Lost Stars" Adam Levine

https://www.youtube.com/watch?v=cL4uhaQ58Rk" frameborder="0" allowfullscreen>

"Love" Lana del Ray

https://www.youtube.com/watch?v=3-NTv0CdFCk" frameborder="0" allowfullscreen>

Медленный танец под романтичную музыку из этой подборки станет лучшим подарком на День святого Валентина.

Ранее Українські Новини собрали самые романтичные валентинки к празднику всех влюбленных.

Также 14 февраля можно внезапно сыграть свадьбу, оформив "брак за сутки".