День всех влюбленных: фильмы для романтичного вечера

Сегодня, 14 февраля, отмечается День святого Валентина. Влюбленные обмениваются подарками и валентинками, некоторые в этот день могут вступить в брак, а некоторые делают предложение руки и сердца. В честь Дня всех влюбленных Українські Новини собрали лучшие мелодрамы, которые в каждом пробудят любовь и заставят сердце биться чаще.

До встречи с тобой



Веселая, привлекательная и жизнерадостная девушка со странными предпочтениями в одежде Луиза Кларк живет в небольшом городке и работает простой официанткой. Она любит свою работу, старается больше времени проводить со своим молодым человеком Патриком, который постоянно занят тренировками, и абсолютно ничего не хочет менять в своей жизни. Но неожиданно все идет кувырком после того, как Лу теряет свою работу. Девушка вынуждена начать искать новую должность, ведь ей необходимо зарабатывать деньги не только для себя, но и для своей семьи, переживающей непростые времена. Героиня находит подходящую работу и отправляется в шикарный дом самой богатой семьи города.







Звезда родилась



Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.







Между небом и землей



Заселившись в арендованную квартиру в Сан-Франциско и начав наводить там порядок, Дэвид неожиданно встречает в своем новом жилище привлекательную молодую женщину Элизабет, которая уверяет его, что именно она является хозяйкой этих апартаментов. Когда же Дэвид начинает склоняться к мысли, что произошло какое-то недоразумение, Элизабет исчезает так же внезапно и загадочно, как и появилась.







Пассажиры



Космический корабль с 5,000 пассажиров на борту, погруженных на время полета в искусственный сон, держит курс на планету, которая станет для них новым домом. Все идет по плану, но из-за сбоя системы двое пассажиров (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) неожиданно просыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия – 90 лет пути, и им суждено остаток жизни провести вдвоем в роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь в их руках – жизнь и судьба всех его обитателей.







Секс по дружбе



Джейми, жительница Нью-Йорка, работает в кадровом агентстве и подыскивает по заказу клиентов ценных сотрудников. Дилан – талантливый молодой человек, которого Джейми уговорила переехать из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы стать редактором журнала. Они довольно быстро стали близкими друзьями. И Джейми, и Дилан недавно пережили неприятный разрыв с любимыми и теперь не хотят заводить серьезных отношений. Они решают быть друзьями "с привилегиями" – спать друг с другом, не влюясь и не требуя друг от друга верности до гроба.







50 первых поцелуев



Генри Рот влюбляется в очаровательную Люси. Несмотря на небольшие помехи, уже к вечеру настойчивому Ромео удается добиться взаимности красавицы. Молодые люди счастливы и уверены, что их любовь продлится вечно. Увы, из-за последствий автомобильной аварии, девушка утром не помнит ничего из того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри не намерен сдаваться и собирается бороться за свою любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в себя Люси каждый день.







Ла-ла Ленд



Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.







Ранее Українські Новини собрали валентинки и видеопоздравления с Днем святого Валентина.



