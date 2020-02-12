День святого Валентина: как сыграть свадьбу за один день

Уже совсем скоро во многих странах будут отмечать самый романтический праздник в году - День святого Валентина. Некоторые пары заранее планируют сыграть свадьбу в этот день. Но, есть решение вступить в брак спонтанное и ждать положенный месяц совершенно не хочется, то для таких случаев действует программа "Брак за сутки". Подробнее о том, как расписаться за один день, расскажут Українські Новини.

Регистрация брака по сокращенной процедурой осуществляется органами государственной регистрации актов гражданского состояния. Полный список ГРАГСов можно найти на сайте Министерства юстиций. Также заявление о государственной регистрации брака можно подать в современных офисах европейского образца "Open Space", предоставляющих услуги в сфере ГРАГС. Такие офисы работают по всей Украине.

Подать документы можно в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния в любом населенном пункте без привязки к регистрации.

Для подачи заявления необходимы такие документы:

заявление по установленной форме;

паспорта (если ранее не состояли в браке);

документы, подтверждающие расторжение предыдущего брака (если ранее состояли в браке);

заверенный надлежащим образом перевод паспорта на украинский и документы, которые подтверждают законность нахождения на территории Украины (если один из супругов иностранец).

Как сообщали Українські Новини, в День святого Валентина в Украине планируют регистрировать браки до полуночи.

Ранее сообщалось о том, можно ли играть свадьбу в високосный год.