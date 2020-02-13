Гримчаку продовжили цілодобовий арешт ще на два місяці

У четвер, 13 лютого, Вищий антикорупційний суд продовжив цілодобовий арешт колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку ще на два місяці. Про це йдеться в повідомленні ВАКС на Facebook.

Гримчак повинен знаходитися під цілодобовим домашнім арештом до 13 квітня 2020 року, також до цієї дати продовжено дію обов'язків.



"суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.



Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2019 року правоохоронці затримали Гримчака за підозрою в шахрайському заволодінні $1,1 млн. У МінТОТ заявили, що затримання Гримчака не стосується його діяльності в міністерстві.



У ЗМІ повідомляли, що НАБУ розкрило дві схеми "хабарів" Гримчака.

Також 16 серпня Деснянський районний суд Чернігова взяв Гримчака під варту.

Крім того, заарештували частину майна Гримчака.



30 січня Гримчака відпустили під цілодобовий домашній арешт.