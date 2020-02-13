В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

У той час як кількість хворих на коронавірус перевищила 60 тисяч людей, влада Японії повідомили про смерть першої пацієнтки, яка заразилася новим коронавірусом COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като, повідомляє "DW".

"Це перша смерть людини з позитивним тестом", - сказав він.

Хоча поки неясно, чи викликана смерть саме коронавірусом, підкреслив Като.

Мова йде про жінку старше 80 років, яка проживала в префектурі Канагава. 22 січня у неї з'явилися симптоми захворювання, 1 лютого вона була госпіталізована. У зв'язку з підозрами на можливе зараження коронавірусом у неї були взяті аналізи. Однак те, що померла була заражена коронавірусом, стало відомо лише після її смерті.

Як повідомляли Українські Новини, епідемія коронавірусу поступово йде на спад.



Також МОЗ назвало причину різкого збільшення кількості заражених коронавірусом в світі.



Крім того, в Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.



Тим часом ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.