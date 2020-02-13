підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.39 26.89
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу
13 лютого 2020, четвер, 17:31 6
Світ 2020-02-13T17:32:18+02:00
Українські Новини
В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу

Валерия Драгомирова
Китай, Ухань, Японія, Коронавірус
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

У той час як кількість хворих на коронавірус перевищила 60 тисяч людей, влада Японії повідомили про смерть першої пацієнтки, яка заразилася новим коронавірусом COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Кацунобу Като, повідомляє "DW".

"Це перша смерть людини з позитивним тестом", - сказав він.

Хоча поки неясно, чи викликана смерть саме коронавірусом, підкреслив Като.

Мова йде про жінку старше 80 років, яка проживала в префектурі Канагава. 22 січня у неї з'явилися симптоми захворювання, 1 лютого вона була госпіталізована. У зв'язку з підозрами на можливе зараження коронавірусом у неї були взяті аналізи. Однак те, що померла була заражена коронавірусом, стало відомо лише після її смерті.

Як повідомляли Українські Новини, епідемія коронавірусу поступово йде на спад.


Також МОЗ назвало причину різкого збільшення кількості заражених коронавірусом в світі.

Крім того, в Китаї назвали головний спосіб зараження коронавірусом.

Тим часом ВООЗ дала офіційну назву новому коронавірусу.

Більше новин про: Китай Ухань Японія Коронавірус

"Київтеплоенерго" підвищило тариф на тепло за січень на 5%
В Офісі генпрокурора відкрили справу про можливе хабарництво екс-заступника військового прокурора Жербицького
Новини
Відповідальність за незаконне призначення Гнатюка має нести Верланов, - юрист 17:58
Власнику Kyiv Food Market Бейліну продовжили заборону виїжджати за кордон 17:46
НБУ почав зміцнювати гривню: офіційний курс на День закоханих 17:38
В Японії зафіксували першу смерть від коронавірусу 17:31
Суд дозволив екс-депутату Іщенку виїжджати за межі Києва 16:56
більше новин
Президент федерації з міні-футболу Щерба закликає бізнес інвестувати в галузь 15:27
Українському міні-футболу потрібно більше міжнародного досвіду, - головний тренер збірної України з міні-футболу 15:38
Федерація міні-футболу України планує розширити діяльність на всі регіони країни 17:39
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Батько вбитої дитини Соболєв заявив про можливість нового замаху на нього і звернувся до президента 16:45
більше новин
Завтра аеропорт "Одеса" змінить графік роботи 22:36
Обіцяні Кличком виплати в'язням Аушвіца, які дожили до наших днів, в Києві отримали 7 осіб 06:19 Документ
Ситник отримував гроші з окупованого Криму, - свідок 09:28
Завдяки діям Артема Ситника держава отримала тільки 234 млн від продажу активів ВіЕйБі банку замість 8 млрд гривень, - заява Олега Бахматюка 14:55
Робота в умовах режимних обмежень та надбавка за інтенсивність праці: скільки заробив Милованов у січні 07:00
більше новин
Зеленський ввів в РНБО Єрмака замість Богдана
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok