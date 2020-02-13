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13 февраля 2020, четверг, 13:36 252
Мир 2020-02-13T13:38:24+02:00
Українські Новини
Эпидемия коронавируса постепенно идет на спад, – эксперты

Эпидемия коронавируса постепенно идет на спад, – эксперты

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Ученые, Китай, Ухань, Эпидемия коронавируса
Эксперты и ученые. Фото: News.CN
Эксперты и ученые. Фото: News.CN

Внезапно вспыхнувшая эпидемия коронавируса постепенно начинает сбавлять обороты в Китае, поскольку в провинции Хубэй с конца января было зафиксировано самое низкое число случаев заболевания. Об этом передает издание China Daily.

Отмечается, что эксперты в области здравоохранения спрогнозировали пик эпидемии, который должен наступить от середины до конца февраля, после выйдет на уровень "плато" и окончательно спадет к апрелю.

Согласно данным Национальной комиссии здравоохранения, количество зафиксированных заражений на материковой части Китая во вторник, 4 февраля возросло на 2015 случаев, что в целом составило 38 800 случаев на тот период, к количеству погибших прибавилось еще 97, в общем – 1113 человек.

По словам официального представителя комиссии Ми Фенга, число новых подозреваемых случаев во вторник, 11 февраля составило 3 342, что на 37,3% ниже пикового уровня 5 февраля, а показатель выздоровления для инфицированных пациентов во вторник подскочил до 10,6% с 1,3% 27 января.

Во вторник, 12 февраля в Хубэй было зарегистрировано 1 638 новых подтвержденных случаев заболевания с 94 новыми смертельными случаями. По данным областной комиссии по здравоохранению, это почти вдвое меньше, чем 3156 новых случаев заболевания 4 февраля, и является самым низким числом новых случаев заражения за 11 дней.

В Тибетском автономном округе единственный подтвержденный пациент с вирусом выздоровел и был выписан из больницы в среду, что делает автономный район единственным провинциальным районом Китая без каких-либо подтвержденных или предполагаемых инфекций.

"Хотя в Ухане ситуация постоянно меняется, в других местах, таких как провинции Гуандун и Чжэцзян, число вновь диагностированных пациентов постепенно снижается. Это хорошая новость", - сказал Чжун Наньшань, известный эксперт по респираторным заболеваниям, возглавляющий официальную комиссию по консультированию по борьбе с вирусом, в интервью Reuters.

Цзэн Гуан, главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, заявил в среду, что продолжительное замедление инфекции началось примерно 5 февраля, когда количество новых случаев заметно стало уменьшаться за пределами Уханя.

Но он предупредил, что эпидемия может восстановиться после того, как около 160 миллионов человек вернутся на рабочие места после окончания весеннего перерыва.

Поскольку ученые стремятся разоблачить новый коронавирус, некоторые сообщения, касающиеся пути передачи вируса, продолжительности инкубации и точности тест-набора, вызвали обеспокоенность у общественности.

В ответ на онлайн-сообщения о том, что инкубационный период вируса может составлять до 24 дней, основываясь на исследовании исследовательской группы, возглавляемой Чжун Наньшаном, Чжун сказал во вторник, что длительная инкубация была обнаружена только у одного из 1099 пациентов. Средний инкубационный период составляет до четырех дней.

Как сообщали Українські Новини, число заболевших по всему миру превысило 60 тыс. человек.

Также Минздрав назвал причину резкого увеличения количества зараженных коронавирусом в мире.

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