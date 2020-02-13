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  • Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек
13 февраля 2020, четверг, 08:08 3401
Мир 2020-02-13T08:32:42+02:00
Українські Новини
Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек

Последние данные о вспышке коронавируса: число заболевших превысило 60 тыс. человек

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Китай, Заражение, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Коронавирус. Карта. Скриншот: https://www.healthmap.org/wuhan/

В то вреям как Украина отложила эвакуацию из Китая украинцев, число заразившихся смертельным вирусом продолжает стремительно расти.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени среды, 12 февраля, (19:00 по Киеву - ред.) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 60 096 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 363 случаях.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 59 651 в Китае и 445 за границей. Смертельные исходы - 1 362 в Китае (включая один летальный исход в Гонконге), 1 за границей. Вылечить удалось 5 646 человек", - заявили чиновники от медицины.

Как сообщали Українські Новини, Украина решила направить чартерный рейс в Китай для эвакуации украинцев из Уханя (провинция Хубей) в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV.

Также украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая

Тем временем ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.

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