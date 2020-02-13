Минздрав назвал причину резкого увеличения количества зараженных коронавирусом в мире

Согласно последним данным, в мире резко возросло число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Такие цифры объясняются новым методом диагностики заболевания, который используют в Китае, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1369 - летальные.

"Резкий рост количества случаев связан с новым методом диагностики заболевания, который начали использовать в провинции Хубэй. Этот метод кроме лабораторных исследований и характерных симптомов, предполагает использование компьютерной томографии легких для выявления симптомов пневмонии, вызванной новым коронавирусом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что большинство случаев заражения зафиксировано в провинции Хубэй. Кроме Китая, коронавирус зафиксирован в 24 странах. В Украине пока не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ дала официальное название новому коронавирусу.

Тем временем украинцы не могут покинуть зараженный Ухань и эвакуироваться обратно в Украину.