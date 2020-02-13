Богдан зізнався, що поїздка в Оман була приватною і за рахунок Зеленського

Поїздка президента Володимира Зеленського в Султанат Оман не була офіційним візитом, не мала офіційного статусу, а здійснювалася з приватною метою та за власні кошти. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на відповідь екс-голови Офісу президента Андрія Богдана.

"Організаційно-протокольне забезпечення президента України в Оман не проводилося, делегація не передбачалася. Щодо проживання президента в п'ятизірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, його перельоту разом з дружиною в Оман рейсовим літаком, а також суми, яку він заплатив за переліт та проживання в готелі, зауважимо, що приватна подорож передбачає витрати на неї, а вся інша запитувана інформація буде оприлюднена в декларації президента у відповідний законодавством термін", - повідомили в Офісі президента.

Як повідомляли Українські Новини, Держуправсправами ні копійки не витративло на "робочий" різдвяний візит Зеленського в Оман і навіть літак не надсилало.

Нагадаємо, 5 січня засоби масової інформації повідомили, що Зеленський з родиною залишив Україну для відпочинку в Омані. Зеленський відпочивав на узбережжі Оманської затоки поблизу Маскату (столиці країни), проживаючи в 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Після згаданої публікації в ЗМІ Офіс Президента (ОПУ) заявив, що Зеленський прибув в Оман за свій рахунок для зустрічей з владою на найвищому рівні. А також опублікував фотографії зустрічі Зеленського з міністром закордонних справ Оману Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.