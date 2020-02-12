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12 лютого 2020, середа, 18:46 8
Кабмін 2020-02-12T18:55:06+02:00
Українські Новини
Гончарук пообіцяв скоро відзвітувати про підсумки перших місяців роботи Кабміну

Гончарук пообіцяв скоро відзвітувати про підсумки перших місяців роботи Кабміну

Анна Рудык
Кабмін, Кабінет Міністрів України, звіт уряду, Олексій Гончарук
Кабмін. Фото: ednist.info
Кабмін. Фото: ednist.info

Кабінет Міністрів затвердив звіт про перебіг і результати виконання програми діяльності Кабміну в 2019 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання Кабміну в середу, передають Українські Новини.

"Ми розглянули і затвердили проміжний звіт уряду, який був поданий в парламент в строк, встановлений законом",- зазначив він.

За його словами, на засіданні міністри обговорили підсумки 5-місячної роботи уряду.

Він зазначив, що Кабміну є чим похвалитися, оскільки за визначеними напрямами помітний значний прогрес.

Прем'єр також підкреслив, що найближчим часом уряд має намір представити результати виконання програми за 2019 рік і основні пункти програми на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Раді не виключають відставку Кабміну.

У той же час Юрій Луценко впевнений, що Кабмін відправлять в отсавку вже в березні.

Раніше Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників. Після чого зарплати всіх міністрів значно зменшилися.

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