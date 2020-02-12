Гончарук пообіцяв скоро відзвітувати про підсумки перших місяців роботи Кабміну

Кабінет Міністрів затвердив звіт про перебіг і результати виконання програми діяльності Кабміну в 2019 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за результатами засідання Кабміну в середу, передають Українські Новини.

"Ми розглянули і затвердили проміжний звіт уряду, який був поданий в парламент в строк, встановлений законом",- зазначив він.

За його словами, на засіданні міністри обговорили підсумки 5-місячної роботи уряду.

Він зазначив, що Кабміну є чим похвалитися, оскільки за визначеними напрямами помітний значний прогрес.

Прем'єр також підкреслив, що найближчим часом уряд має намір представити результати виконання програми за 2019 рік і основні пункти програми на 2020 рік.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін Гончарука не виконав майже половину завдань Зеленського, а в Раді не виключають відставку Кабміну.

У той же час Юрій Луценко впевнений, що Кабмін відправлять в отсавку вже в березні.

Раніше Зеленський дав шанс ще попрацювати Гончаруку, якщо він вирішить проблему космічних зарплат чиновників. Після чого зарплати всіх міністрів значно зменшилися.