После угроз Зеленского распустить Кабмин зарплаты министров "сдулись": полный список

После того, как Президент Владимир Зеленский дал главе правительства еще один шанс при условии решения вопроса "космических зарплат", зарплаты Кабмина заметно уменьшились. Так, премьер-министр Алексей Гончарук за январь заработал 41 966 гривен, а самую большую заработную плату за январь среди министров получил министр иностранных дел Вадим Пристайко - 84 807 гривен.

Соответствующая информация о зарплатах членов Кабинета Министров обнародована на сайте правительства, передают Українські Новини.

При этом самая маленькая зарплата среди министров начислена министру Кабмина Дмитрию Дубилету - 15 803 гривны.

Далее по убыванию после Пристайко больше всех заработал министр инфраструктуры Владислав Криклий (65 441 гривну), министр внутренних дел Арсен Аваков (58 746 гривен), министр финансов Оксана Маркарова (56 063 гривны), министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский (54 477 гривен), министр социальной политики Юлия Соколовская (49 750 гривен), министр здравоохранения Зоряна Скалецкая (46 863 гривны), министр образования и науки Анна Новосад (44 781 гривну), министр развития общин и территорий Алена Бабак (40 660 гривен), министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда (23 464 гривны), министр обороны Андрей Загороднюк (23 161 гривну).

Менее 20 тыс. гривен заработали министр юстиции Денис Малюська (19 961 гривну) и министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель (19 804 гривны).

Зарплата вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы составила 42 039 гривен, вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова – 34 426 гривен.

Согласно сообщению, за январь членам правительства согласована премия, которая будет выплачена в феврале, а зарплата за январь выплачена без учета премии.

Также, согласно опубликованной таблице, за январь самая большая зарплата среди заместителей министров в размере 161 705 гривен начислена замминистра иностранных дел Сергею Кислице (22 667 гривен – премия), 128 703 гривны - замминистра соцполитики Наталии Ненюченко (в том числе премия – 24 000 гривен), 126 258 гривен - замминистра цифровой трансформации Валерии Ионан (премия – 97 200 гривен), замминистра соцполитики по евроинтеграции Сергею Нижинскому – 117 873 гривны (премия – 24 000 гривен).

Заработные платы по 100 000 гривен получили 4 заместителя Бородянского - Алексей Сивирин (в том числе премия – 72 000 гривен), Владимир Шумилин (премия – 72 000 гривен), Ирина Подоляк (премия – 68 334 гривены) и Светлана Фоменко (премия - 66 960 гривен).

Также зарплаты от 96 до 98 тыс. гривен начислены заместителям Авакова.

Так, зарплата первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового составила 98 000 гривен (премия – 31 645 гривен), заместителей Татьяны Ковальчук – 95 998 гривен (премия – 54 863 гривны), Сергея Гончарова – 95 998 гривен (премия – 58 977 гривен), Антона Геращенко – 95 999 гривен (премия – 50 111 гривен), Александра Гогилашвили – 95 999 гривен (премия - 51 946 гривен), Екатерины Павличенко – 78 456 гривны (премия – 40 415 гривен).

Как сообщали Українські Новини, 43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список.

Также сообщалось, что зарплаты в Кабмине Гончарука существенно выше, чем были при Гройсмане.