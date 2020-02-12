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12 лютого 2020, середа, 12:51 12 Документ
Силові структури 2020-02-12T12:53:43+02:00
Українські Новини
СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році

СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році

Елизавета Кесельман
СБУ, Кордон, Заборона в'їзду, Заборона в'їзду росіянам
СБУ. Фото: Facebook: СБУ
СБУ. Фото: Facebook: СБУ

Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 675 російським громадянам в 2019 році. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Українських Новин.

"В 2019 році СБУ прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну 675 громадян Російської Федерації", - йдеться у відповіді.

 

При цьому, хто з них є актором чи співаком, а також якою професійною діяльністю займається, СБУ не уточнює, оскільки не має єдиної бази за такого розподілу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському співакові Валерію Сюткіну.

СБУ заборонила в'їзд в Україну 157 росіянам в 2018 році, а в березні того ж року, не впустила в Україну ще 23 росіян з Великобританії.

Також 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російської шансон-групі "Воровайки".

Крім того, 3 січня 2020 року Служба Безпеки України дозволила в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.

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СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році
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