СБУ заборонила в'їзд в Україну 675 росіянам в 2019 році

Служба безпеки України заборонила в'їзд в країну 675 російським громадянам в 2019 році. Про це йдеться у відповіді відомства на запит Українських Новин.

"В 2019 році СБУ прийнято рішення про заборону в'їзду в Україну 675 громадян Російської Федерації", - йдеться у відповіді.

При цьому, хто з них є актором чи співаком, а також якою професійною діяльністю займається, СБУ не уточнює, оскільки не має єдиної бази за такого розподілу.

Як повідомляли Українські Новини, Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському співакові Валерію Сюткіну.

СБУ заборонила в'їзд в Україну 157 росіянам в 2018 році, а в березні того ж року, не впустила в Україну ще 23 росіян з Великобританії.

Також 14 грудня 2019 року Держприкордонслужба не пустила в Україну журналістку російського телеканалу "НТВ".

Раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну російської шансон-групі "Воровайки".

Крім того, 3 січня 2020 року Служба Безпеки України дозволила в'їзд в Україну акторові Федору Добронравову.