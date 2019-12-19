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19 декабря 2019, четверг, 18:08 1295 Документ
Силовые структуры 2019-12-19T19:00:02+02:00
Українські Новини
"Воровайкам" не позволят заехать в Украину

"Воровайкам" не позволят заехать в Украину

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Воровайки, Запрет въезда, СБУ

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"По состоянию на сегодня действует запрет на въезд на территорию Украины Яне Павловой, Ларисе Надиктовой, Диане Теркуловой (российская группа "Воровайки")", - говорится в ответе.

Им запрещен въезд в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

А вот ранее в СБУ заявили, что процесс запрета въезда "Вороваек" в Украину в процессе.

Как сообщали Українськi Новини, российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями.

Ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.

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