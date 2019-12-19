"Воровайкам" не позволят заехать в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

"По состоянию на сегодня действует запрет на въезд на территорию Украины Яне Павловой, Ларисе Надиктовой, Диане Теркуловой (российская группа "Воровайки")", - говорится в ответе.

Им запрещен въезд в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

А вот ранее в СБУ заявили, что процесс запрета въезда "Вороваек" в Украину в процессе.

Как сообщали Українськi Новини, российская группа "Воровайки" собралась в тур по Украине выступать с украинофобскими песнями.

Ранее депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ.