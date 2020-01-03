СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин. Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года. Как сообщали Українськi Новини, Шестой апелляционный административный суд признал законным снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешение въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову. Российский актер из "Сватов" выступил в оккупированном Крыму после отмены запрета на въезд в Украину. 8 апреля там показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа", где Добронравов сыграл одну из ролей. Затем, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе. В октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала "Сваты". Ранее Владимир Зеленский раскритиковал запрет "Сватов" с помощью ролика, построенного на игре в наперстки.