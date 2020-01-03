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03 января 2020, пятница, 16:08 1521 Документ
Внешняя политика 2020-01-03T16:17:29+02:00
Українські Новини
СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову

СБУ разрешила въезд в Украину актеру Добронравову

Ярина Вацяк
СБУ, разрешение на въезд, Запрет на въезд, Сваты, Федор Добронравов
Добронравов. Фото: Ruskino.ru
Добронравов. Фото: Ruskino.ru

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года.

Запрет отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года.

Как сообщали Українськi Новини, Шестой апелляционный административный суд признал законным снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешение въезда в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Российский актер из "Сватов" выступил в оккупированном Крыму после отмены запрета на въезд в Украину. 8 апреля там показали запланированный ранее спектакль "Ловушка для мужа", где Добронравов сыграл одну из ролей. Затем, 10 апреля, Добронравов играл в этом спектакле в "Музыкальном театре Крыма" в Севастополе.

В октябре 2017 года СБУ запретила въезд в Украину на 3 года российскому актеру Добронравову, а Госкино запретило показ сериала "Сваты".

Ранее  Владимир Зеленский раскритиковал запрет "Сватов" с помощью ролика, построенного на игре в наперстки.

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