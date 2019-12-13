Съемочную группу российского канала не пустили в Украину

Съемочную группу журналистов российского телеканала "НТВ" не пустили в Украину при паспортном контроле в аэропорту "Борисполь". Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, передает "Страна".

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого журналиста Павла Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными.

По его словам, во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично.



"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.



Как сообщали Українські Новини, оссийский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский.



Ранее Президент Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала "Россия 1", анонсировавшего показ 15 декабря "первого полноценного интервью" с ним.