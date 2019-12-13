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13 декабря 2019, пятница, 19:07 779
Силовые структуры 2019-12-13T19:08:55+02:00
Українські Новини
Съемочную группу российского канала не пустили в Украину

Съемочную группу российского канала не пустили в Украину

Валерия Назаренко
Телеканал, Недопуск журналиста, НТВ
НТВ. Фото: Facebook/НТВ
НТВ. Фото: Facebook/НТВ

Съемочную группу журналистов российского телеканала "НТВ" не пустили в Украину при паспортном контроле в аэропорту "Борисполь". Об этом в эфире НТВ сообщил один из ведущих телеканала Сергей Савин, передает "Страна".

По его словам, они сразу рассказали пограничникам о том, кто они такие, откуда и назвали цель поездки. Россияне утверждали, что приехали в Украину узнать больше о деле убитого журналиста Павла Шеремета, газовых переговорах и обмена пленными.

По его словам, во время проверки документов все проходило вежливо и дипломатично.


"Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы на въезд в Украину. Официальная причина – я не смог подтвердить цель запланированного пребывания здесь", – сказал он.

Как сообщали Українські Новини, оссийский телеканал ТНТ снял с эфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий Президент Украины Владимир Зеленский. 

Ранее Президент Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала "Россия 1", анонсировавшего показ 15 декабря "первого полноценного интервью" с ним.

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