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31 января 2020, пятница, 13:21 49
Силовые структуры 2020-01-31T13:23:09+02:00
Українські Новини
СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

Таня Войтюк
Запрет въезда, Валерий Сюткин, Сюткин, СБУ, Госпогранслужба
Валерий Сюткин. Фото: glavclub.com
Валерий Сюткин. Фото: glavclub.com

Помимо того, что главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что спецслужба запретила въезд российскому певцу за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Указано, что СБУ принимает решение о запрете въезда в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Кроме СБУ запретить  въезд в Украину иностранцам также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой. При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против Украины, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".

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