СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

Помимо того, что главного героя сериала "Счастливы вместе" не впустили в Украину, Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. Отмечается, что спецслужба запретила въезд российскому певцу за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ. Указано, что СБУ принимает решение о запрете въезда в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Кроме СБУ запретить въезд в Украину иностранцам также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба. В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой. При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против Украины, СБУ передает ее в Госпогранслужбу. Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки". Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".