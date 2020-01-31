СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Сюткину

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Отмечается, что спецслужба запретила въезд российскому певцу за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ.

Указано, что СБУ принимает решение о запрете въезда в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Кроме СБУ запретить въезд в Украину иностранцам также могут другие госорганы, в частности Государственная пограничная служба.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой. При наличии информации о зарубежных артистах, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но публично не поддерживали агрессию против Украины, СБУ передает ее в Госпогранслужбу.

Как сообщали Українськi Новини, ранее СБУ запретила въезд в Украину российской шансон-группе "Воровайки".

Также 14 декабря 2019 года Госпогранслужба не пустила в Украину журналистку российского телеканала "НТВ".