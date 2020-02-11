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  • У ВООЗ розкрили останні дані про кількість заражених коронавірусом
11 лютого 2020, вівторок, 19:41 15
Світ 2020-02-11T21:30:02+02:00
Українські Новини
У ВООЗ розкрили останні дані про кількість заражених коронавірусом

У ВООЗ розкрили останні дані про кількість заражених коронавірусом

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Китаї, Китай, ВООЗ
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Новим коронавірусом вже заражено більше 42 тисяч осіб у світі, і більше 1 тисячі померли від ускладнень, які викликає захворювання.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, передає прес-служба організації.

"У Китаї було зареєстровано 42 708 підтверджених випадків COVID-19, та, на жаль, зараз кількість смертей перевищила тисячу (випадків) - 1017 осіб загинули", - наводяться слова Гебреєсуса в повідомленні.

Пост в Twitter ВООЗПост в Twitter ВООЗ

Офіційною назвою нового коронавіруса з Китаю стало Covid-2019. ВООЗ також активізувала команду ООН з управління кризами.

Як повідомляли "Українські Новини", в Китаї запустили додаток, який попереджає про людей про заражених коронавірусом.

Тим часом перша вакцина від коронавіруса з'явиться приблизно через півтора року.

Епідеміологи також повідомили, що коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі.

Крім цього ВООЗ попросила не лікувати коронавірус часником, перцем і гноєм.

Раніше у Китаї у немовляти через добу після народження виявили коронавірус.

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