У ВООЗ розкрили останні дані про кількість заражених коронавірусом

Новим коронавірусом вже заражено більше 42 тисяч осіб у світі, і більше 1 тисячі померли від ускладнень, які викликає захворювання. Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус, передає прес-служба організації. "У Китаї було зареєстровано 42 708 підтверджених випадків COVID-19, та, на жаль, зараз кількість смертей перевищила тисячу (випадків) - 1017 осіб загинули", - наводяться слова Гебреєсуса в повідомленні. Пост в Twitter ВООЗ Офіційною назвою нового коронавіруса з Китаю стало Covid-2019. ВООЗ також активізувала команду ООН з управління кризами. Як повідомляли "Українські Новини", в Китаї запустили додаток, який попереджає про людей про заражених коронавірусом. Тим часом перша вакцина від коронавіруса з'явиться приблизно через півтора року. Епідеміологи також повідомили, що коронавірусом може заразитися до 60% населення Землі. Крім цього ВООЗ попросила не лікувати коронавірус часником, перцем і гноєм. Раніше у Китаї у немовляти через добу після народження виявили коронавірус.