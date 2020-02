ВОЗ попросила не лечить коронавирус чесноком, перцем и навозом

"Кунжутное масло вкусное, но оно не убивает 2019-nCoV. Чеснок - это здоровая пища, которая может обладать некоторыми антимикробными свойствами. Однако в настоящее время нет данных о том, что употребление чеснока защитило людей от коронавируса", - подчеркнули в ВОЗ.

Заявление прозвучало после того, как медики начали массово обращать внимание на "полезные" советы и рекомендации по лечению от коронавируса и защите от него в социальных сетях.

В Индии пользователи рекомендуют друг другу наносить на тело коровий навоз, в Гонконге советуют есть как можно больше супа из зеленой фасоли, в Мьянме предлагают насыпать на язык молотый перец, а на Филиппинах использовать кокосовое масло.

ВОЗ напоминает, что для профилактики следует часто мыть руки, при кашле и чихании прикрывать рот, не употреблять сырое мясо.

Медицинские маски надо носить тем, у кого уже есть симптомы болезни.

Q: Can eating garlic help prevent infection with #2019nCoV?

A: Garlic is a healthy food that may have some antimicrobial properties. However, there is no evidence from the current outbreak that eating garlic has protected people from 2019-nCoV#KnowTheFacts pic.twitter.com/n4y5xfgwYz