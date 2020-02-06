В Китае у младенца через сутки после рождения выявили коронавирус

В Китае новорожденному младенцу поставили диагноз новый коронавирус, из-за которого МАУ приостановила воздушное сообщение с Китаем, всего через 30 часов после рождения. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на сообщения государственных СМИ Китая.

Так, сообщается, что ребенок родился в эпицентре эпидемии - городе Ухань, 2 февраля.

Отмечается, что у матери ребенка был положительный результат до рождения младенца. Неясно, как болезнь передавалась - в утробе матери или после рождения.

Государственное СМИ Синьхуа сообщило о проявлении инфекции в среду поздно вечером.

Ребенок, который весил 3,25 кг при рождении (7 фунтов 2 унции), находился в стабильном состоянии и под наблюдением.

Как сообщали Українські Новини, на круизном лайнере в Японии зафиксировали еще 10 случаев заболевания смертельным коронавирусом. Ранее из-за коронавируса на карантин отправили еще один круизный лайнер с почти двумя тысячами человек.

Также 5 февраля от китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек.