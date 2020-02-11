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  • В Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом
11 февраля 2020, вторник, 19:05 11
Мир 2020-02-11T19:05:15+02:00
Українські Новини
В Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом

В Китае запустили приложение, которое предупреждает о находящихся рядом зараженных коронавирусом

Елизавета Кесельман
Разработка приложения, Изобретение, Китай, Коронавирус, Средства от коронавируса
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

В Китае запустили приложение, которое предупреждает о том, что рядом находится человек, зараженный коронавирусом.  Об этом передает ВВС.

Приложение разработало китайское правительство совместно с корпорацией China Electronics Technology Group при поддержке данных из государственных органов в сфере здравоохранения и транспорта.

Отмечается, что приложение способно определить наличие смертоносного вируса у человека благодаря его одному движению.

Пребыванием в тесном контакте считается работа в офисе, классе или дома, пассажиров и экипаж самолетов, поездов и кораблей, а также взаимодействие с медработниками.

"В Китае и по всей Азии, данные не рассматриваются как нечто, что должно быть скрытым: это то, что можно использовать. При условии, что это сделано прозрачным образом, с согласия в случае необходимости ... С точки зрения Китая  это очень полезный сервис для людей", - прокомментировала такое использование персональных данных юрист гонконгской технологической компании Пайпер Каролин Бег.

Чтобы сделать запрос, пользователи сканируют QR код на смартфоне через такие приложения как Alipay или WeChat. Когда пользователь зарегистрировался с помощью номера телефона, его просят написать имя и номер ID.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Гонконге ученые изобрели самый быстрый прибор для диагностики заражения коронавирусом.

Кроме того, в Украину прибыли первые тесты для выявления коронавируса.

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