подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
  • Новости
  • Мир
  • Коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли, — The Guardian
11 февраля 2020, вторник, 16:58 48
Мир 2020-02-11T17:07:18+02:00
Українські Новини
Коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли, — The Guardian

Коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли, — The Guardian

Таня Войтюк
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Заражение, ВОЗ
Карта распространения коронавируса в мире. Фото: healthmap
Карта распространения коронавируса в мире. Фото: healthmap

В то время как украинцев с подозрением на коронавирус проверяют в Министрестве здравоохранения Украины, коронавирусом из Китая может заразиться до 60% населения Земли, если не остановить его распространение.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Тем временем стало известно, что за сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Больше новостей о: Коронавирус Коронавирус в Китае Заражение ВОЗ

Пять украинцев с подозрением на коронавирус провер...
Спрятались и выгнали: в России врачи отказались пр...
В МИД подтвердили заражение украинца коронавирусом...
Из-за "хронической нехватки средств" в борьбе с ко...
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Эпидемический порог заболевания гриппом и ОРВИ в Украине превысил на 56% , — МОЗ 17:36
Снег и штормовой ветер: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий 17:30
В Грузии нашли тело украинца, попавшего под лавину 17:15
Шоумен Скичко может стать "смотрящим" на "Укрзализныце" от Юрушева, – СМИ 17:04
Стимулирование безналичных расчетов снизит уровень теневой экономики, - банкиры 17:03
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Стажа для пенсии хватит не всем: сколько стоит докупить недостающие годы 06:30 Инфографика
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
больше новостей
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok