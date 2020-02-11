Коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли, — The Guardian

В то время как украинцев с подозрением на коронавирус проверяют в Министрестве здравоохранения Украины, коронавирусом из Китая может заразиться до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Об этом пишет британское издание The Guardian. Издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса. По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%. "60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве. Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая. Тем временем стало известно, что за сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом.