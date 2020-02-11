Коронавирусом может заразиться до 60% населения Земли, — The Guardian

В то время как украинцев с подозрением на коронавирус проверяют в Министрестве здравоохранения Украины, к

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Издание приводит мнение одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, который отреагировал на заявление Всемирной организации здравоохранения о "верхушке айсберга" в контексте ситуации с распространением коронавируса.

По словам Леуна, большинство экспертов считают, что каждый зараженный в среднем будет передавать коронавирус вирус примерно 2,5 людям. Предполагается, что "уровень атаки" может достичь 60-80%.

"60% населения мира - это страшная, большая цифра", - заявил Леун перед тем, как отправиться на встречу экспертов ВОЗ в Женеве.

Как сообщали Українські Новини, украинцам, отказавшимся от карантина, откажут в эвакуации из Китая.

Тем временем стало известно, что за сутки в мире выявлено почти три тысячи случаев заболевания коронавирусом.