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10 лютого 2020, понеділок, 09:02 19
Світ 2020-02-10T11:06:18+02:00
Українські Новини
Кількість загиблих через коронавірус перевищила 900

Кількість загиблих через коронавірус перевищила 900

Елизавета Кесельман
Коронавірус, Смерть від коронавіруса, Китайський коронавірус, Епідемія коронавірусу
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

Кількість загиблих від смертоносного коронавірусу на момент 10 лютого перевищила 900 випадків. Про це передає CNN з посиланням на Національну комісію охорони здоров'я Китаю.

Наголошується, що на території Китаю 9 лютого зафіксували 3062 нових підтверджених випадків зараження, на даний момент їх загальна їх кількість зросла до 40171.

Міжнародна група експертів під егідою ВООЗ поїхала в Пекін, щоб допомогти в боротьбі з епідемією.

Як зазначає агентство Reuters, в ці вихідні в Ухані від коронавірусу помер американець – він став першою підтвердженої жертвою – не китайцем.

Вірус поширився як мінімум на 27 країн і територій, заразивши понад 330 осіб. Повідомлялося про два випадки смерті за межами материкового Китаю.

Як повідомляли Українські Новини, у Китаї назвали можливу причину спалаху коронавірусу.

Крім того, від коронавіруса помер лікар, який одним з перших його виявив і був за це репресований.

Також у МЗС підтвердили, що громадянин України, який перебував на борту лайнера Diamond Princess, захворів китайським коронавірусом 2019-nCoV.

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Кількість загиблих через коронавірус перевищила 900
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